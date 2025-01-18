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سعر DOGELINK (DOGER) المباشر لليوم هو USD 0.02772931 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.02M . يتم تحديث سعر DOGER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DOGELINK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.06M - تغيير سعر DOGELINK خلال اليوم هو +32.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر DOGELINK (DOGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DOGELINK مقابل USD هو $ +0.00680022 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DOGELINK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DOGELINK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DOGELINK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00680022 +32.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DOGELINK (DOGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DOGELINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02077336$ 0.02077336 $ 0.02077336 24 ساعة مرتفع $ 0.03338756$ 0.03338756 $ 0.03338756 عالية طوال الوقت $ 0.03338756$ 0.03338756 $ 0.03338756 تغير السعر (1 ساعة) +1.10% تغير السعر (1يوم) +32.49% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق DOGELINK (DOGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: