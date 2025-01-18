سعر DOGELINK (DOGER)
سعر DOGELINK (DOGER) المباشر لليوم هو USD 0.02772931. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.02M. يتم تحديث سعر DOGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOGELINK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.06M
- تغيير سعر DOGELINK خلال اليوم هو +32.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر DOGELINK مقابل USD هو $ +0.00680022 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOGELINK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOGELINK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOGELINK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00680022
|+32.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOGELINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.10%
+32.49%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！ Check me out! 🐶 I’m the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent! 🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I’ve got you covered! Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future.
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