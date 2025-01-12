سعر Dogelana (DGLN)
سعر Dogelana (DGLN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DGLN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogelana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 308.17
- تغيير سعر Dogelana خلال اليوم هو +1.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dogelana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogelana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogelana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogelana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.00%
|30 يوم
|$ 0
|-49.19%
|60 يوم
|$ 0
|-65.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogelana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
+1.00%
-16.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dogelana is a Shiba Inu-inspired token built on Solana. Dogelana aims to donate millions to animal charities and shelters around the world as the project grows. Featuring exclusive 3D NFTs, play-to-earn games, and a booming community, Dogelana is ready for the future. Transparency, honesty, and consistency are at the core of Dogelana. This original concept and killer application of the immensely powerful Solana blockchain has positioned us to heel and stay as the leading Shiba Inu of Solana. There will be imposters; There will be competitors; But there is only one true Dogelana.
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