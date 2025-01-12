سعر DogeFood (DOGEFOOD)
سعر DogeFood (DOGEFOOD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOGEFOOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DogeFood الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.61
- تغيير سعر DogeFood خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DogeFood مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DogeFood مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DogeFood مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DogeFood مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.85%
|60 يوم
|$ 0
|+6.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DogeFood: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a charity dog protection project. We are committed to making a dog charity organization to help every stray dog build their home. This project will gather: NFTs, gamefi, mining, swap concepts. We are building a stong community in the beginning of the DogeFood, finding more consensus in order to stabilize the team funding for furter development of Dog charity.
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