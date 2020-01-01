توكنوميكس DogeClub (DOGC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DogeClub (DOGC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DogeClub (DOGC) What is the project about? Spread love with DOGC - MEME coin celebrating iconic DOGE MEME, original Doge cartoon. Join DOGE MEME Club, create next iconic Doge MEMEs What makes your project unique? We have a strong community and an original Doge cartoon meme. History of your project. We started working on DogeClub NFTs in August of last year.Yesterday, we launched our token. What’s next for your project? Our goals are to build a larger community, create more memes, and develop related apps. What can your token be used for? The token will be used to purchase our new NFT series and to support the development of NFT-related creator tools. الموقع الرسمي: https://coin.dogeclub.wtf/ اشتر DOGC الآن!

توكنوميكس DogeClub (DOGC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DogeClub (DOGC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 200.51T $ 200.51T $ 200.51T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 125.28K $ 125.28K $ 125.28K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.000000000624811 $ 0.000000000624811 $ 0.000000000624811 معرفة المزيد عن سعر DogeClub (DOGC)

توكنوميكس DogeClub (DOGC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DogeClub (DOGC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOGC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOGC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOGC، استكشف السعر المباشر لتوكن DOGC!

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