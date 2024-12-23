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سعر DogeCash (DOGEC) المباشر لليوم هو USD 0.01284019 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 241.83K . يتم تحديث سعر DOGEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DogeCash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.36 - تغيير سعر DogeCash خلال اليوم هو -0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.83M

أداء سعر DogeCash (DOGEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DogeCash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DogeCash مقابل USD هو $ -0.0035570086 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DogeCash مقابل USD هو $ +0.0111934754 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DogeCash مقابل USD هو $ +0.006975639375996982 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.15% 30 يوم $ -0.0035570086 -27.70% 60 يوم $ +0.0111934754 +87.18% 90 يوم $ +0.006975639375996982 +118.95%

تحليل سعر DogeCash (DOGEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DogeCash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01247456$ 0.01247456 $ 0.01247456 24 ساعة مرتفع $ 0.01303703$ 0.01303703 $ 0.01303703 عالية طوال الوقت $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) -0.15% تغير السعر (7 أيام) -5.94%

معلومات سوق DogeCash (DOGEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: