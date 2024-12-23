سعر DogeCash (DOGEC)
سعر DogeCash (DOGEC) المباشر لليوم هو USD 0.01284019. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 241.83K. يتم تحديث سعر DOGEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DogeCash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.36
- تغيير سعر DogeCash خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.83M
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خلال اليوم، كان سعر DogeCash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DogeCash مقابل USD هو $ -0.0035570086 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DogeCash مقابل USD هو $ +0.0111934754 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DogeCash مقابل USD هو $ +0.006975639375996982 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.15%
|30 يوم
|$ -0.0035570086
|-27.70%
|60 يوم
|$ +0.0111934754
|+87.18%
|90 يوم
|$ +0.006975639375996982
|+118.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DogeCash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
-0.15%
-5.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DogeCash (DOGEC) is a transparent, community-governed cryptocurrency aimed at preserving what makes DogeCoin unique while offering an alternative way to get involved. This is done through the creation of DogeNodes, utilization of Proof of Stake, and active governance.
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