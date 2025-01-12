سعر Doge2 (CAESAR)
سعر Doge2 (CAESAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.97K. يتم تحديث سعر CAESAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doge2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57
- تغيير سعر Doge2 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Doge2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-22.46%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-11.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WHAT IS DOGE2? Doge 2 ($CAESER) is a fast, community-driven token on Solana, combining meme culture with financial innovation. With low fees, quick transfers, and a strong community, $CAESER is here to bring the playful energy of internet memes to the crypto space. ABOUT DOGE2 $CAESER, or Doge 2, is a memecoin on the Solana blockchain inspired by Caesar, the Shiba Inu whose viral 2020 photo earned him the title "Doge2." Now, Doge 2 has become a unique cryptocurrency, embodying the spirit of fun and community that memecoins represent. Joining Doge 2 on Solana is easy! Whether you're a crypto enthusiast or just love internet culture, $CAESER offers an exciting way to be part of a community driven by humor, nostalgia, and the power of blockchain.
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