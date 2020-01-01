توكنوميكس DOGE on Solana (SDOGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DOGE on Solana (SDOGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DOGE on Solana (SDOGE) "Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana! الموقع الرسمي: https://sdoge.wtf/ اشتر SDOGE الآن!

توكنوميكس DOGE on Solana (SDOGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DOGE on Solana (SDOGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 74.22K $ 74.22K $ 74.22K إجمالي العرض: $ 821.84M $ 821.84M $ 821.84M العرض المتداول: $ 821.84M $ 821.84M $ 821.84M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 74.22K $ 74.22K $ 74.22K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00674568 $ 0.00674568 $ 0.00674568 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DOGE on Solana (SDOGE)

توكنوميكس DOGE on Solana (SDOGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DOGE on Solana (SDOGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SDOGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SDOGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SDOGE، استكشف السعر المباشر لتوكن SDOGE!

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