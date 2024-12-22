سعر DOGE on Solana (SDOGE)
سعر DOGE on Solana (SDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00107528. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر SDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOGE on Solana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 414.43K
- تغيير سعر DOGE on Solana خلال اليوم هو -4.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر DOGE on Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOGE on Solana مقابل USD هو $ -0.0001766424 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOGE on Solana مقابل USD هو $ -0.0007228906 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOGE on Solana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.69%
|30 يوم
|$ -0.0001766424
|-16.42%
|60 يوم
|$ -0.0007228906
|-67.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOGE on Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.50%
-4.69%
+52.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana!
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|1 SDOGE إلى GBP
￡0.0008494712
|1 SDOGE إلى EUR
€0.001021516
|1 SDOGE إلى USD
$0.00107528
|1 SDOGE إلى MYR
RM0.00483876
|1 SDOGE إلى TRY
₺0.0377100696
|1 SDOGE إلى JPY
¥0.1682168032
|1 SDOGE إلى RUB
₽0.1105280312
|1 SDOGE إلى INR
₹0.0913342832
|1 SDOGE إلى IDR
Rp17.3432233784
|1 SDOGE إلى PHP
₱0.0632587224
|1 SDOGE إلى EGP
￡E.0.0547102464
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R$0.0065377024
|1 SDOGE إلى CAD
C$0.0015376504
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৳0.1279690728
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₴0.0449144456
|1 SDOGE إلى VES
Bs0.05483928
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Rs0.2980998744
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₸0.5623821928
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฿0.036774576
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NT$0.0350863864
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Fr0.0009569992
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HK$0.0083549256
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.د.م0.0107743056