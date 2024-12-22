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سعر DOGE on Solana (SDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00107528 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر SDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DOGE on Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 414.43K - تغيير سعر DOGE on Solana خلال اليوم هو -4.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر DOGE on Solana (SDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DOGE on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DOGE on Solana مقابل USD هو $ -0.0001766424 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DOGE on Solana مقابل USD هو $ -0.0007228906 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DOGE on Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.69% 30 يوم $ -0.0001766424 -16.42% 60 يوم $ -0.0007228906 -67.22% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DOGE on Solana (SDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DOGE on Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00099305$ 0.00099305 $ 0.00099305 24 ساعة مرتفع $ 0.00115403$ 0.00115403 $ 0.00115403 عالية طوال الوقت $ 0.00674568$ 0.00674568 $ 0.00674568 تغير السعر (1 ساعة) -1.50% تغير السعر (1يوم) -4.69% تغير السعر (7 أيام) +52.77%

معلومات سوق DOGE on Solana (SDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: