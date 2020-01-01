توكنوميكس Doge Mascot Shibu (SHIBU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Doge Mascot Shibu (SHIBU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Doge Mascot Shibu (SHIBU) This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has. الموقع الرسمي: https://shibuonsol.net/ اشتر SHIBU الآن!

توكنوميكس Doge Mascot Shibu (SHIBU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Doge Mascot Shibu (SHIBU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 150.22K $ 150.22K $ 150.22K إجمالي العرض: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M العرض المتداول: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 150.22K $ 150.22K $ 150.22K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01318311 $ 0.01318311 $ 0.01318311 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00015096 $ 0.00015096 $ 0.00015096 معرفة المزيد عن سعر Doge Mascot Shibu (SHIBU)

توكنوميكس Doge Mascot Shibu (SHIBU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Doge Mascot Shibu (SHIBU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHIBU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHIBU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHIBU، استكشف السعر المباشر لتوكن SHIBU!

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