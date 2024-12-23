احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHIBU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHIBU.

سعر Doge Mascot Shibu (SHIBU) المباشر لليوم هو USD 0.00112593 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M . يتم تحديث سعر SHIBU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doge Mascot Shibu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 298.64K - تغيير سعر Doge Mascot Shibu خلال اليوم هو -11.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M

أداء سعر Doge Mascot Shibu (SHIBU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doge Mascot Shibu مقابل USD هو $ -0.000142080871828527 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Mascot Shibu مقابل USD هو $ -0.0006134104 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Mascot Shibu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Mascot Shibu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000142080871828527 -11.20% 30 يوم $ -0.0006134104 -54.48% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Doge Mascot Shibu (SHIBU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Mascot Shibu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00106993$ 0.00106993 $ 0.00106993 24 ساعة مرتفع $ 0.00146506$ 0.00146506 $ 0.00146506 عالية طوال الوقت $ 0.01318311$ 0.01318311 $ 0.01318311 تغير السعر (1 ساعة) -1.60% تغير السعر (1يوم) -11.20% تغير السعر (7 أيام) -14.87%

معلومات سوق Doge Mascot Shibu (SHIBU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: