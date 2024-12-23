سعر Doge Mascot Shibu (SHIBU)
سعر Doge Mascot Shibu (SHIBU) المباشر لليوم هو USD 0.00112593. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M. يتم تحديث سعر SHIBU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doge Mascot Shibu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 298.64K
- تغيير سعر Doge Mascot Shibu خلال اليوم هو -11.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر Doge Mascot Shibu مقابل USD هو $ -0.000142080871828527 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Mascot Shibu مقابل USD هو $ -0.0006134104 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Mascot Shibu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Mascot Shibu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000142080871828527
|-11.20%
|30 يوم
|$ -0.0006134104
|-54.48%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Mascot Shibu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.60%
-11.20%
-14.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has.
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