توكنوميكس Doge Marley (MARLEY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Doge Marley (MARLEY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Doge Marley (MARLEY) Doge Marley Coin embodies a finance revolution, blending the joy of the Doge meme with Bob Marley's legacy, powered by blockchain. It's more than a currency; it's a movement towards a fun, inclusive financial future. Join us in building a community where humor, growth, and unity lead to success. Let's redefine finance together. We are by the community for the community. One Love الموقع الرسمي: https://dogemarley.com الوثيقة البيضاء: https://framerusercontent.com/assets/N1bRgv9VGxFpY6PGVKppHj817E.pdf اشتر MARLEY الآن!

توكنوميكس Doge Marley (MARLEY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Doge Marley (MARLEY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.94K $ 18.94K $ 18.94K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00733535 $ 0.00733535 $ 0.00733535 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00001888 $ 0.00001888 $ 0.00001888 معرفة المزيد عن سعر Doge Marley (MARLEY)

توكنوميكس Doge Marley (MARLEY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Doge Marley (MARLEY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MARLEY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MARLEY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MARLEY، استكشف السعر المباشر لتوكن MARLEY!

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