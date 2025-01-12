سعر Doge Marley (MARLEY)
سعر Doge Marley (MARLEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MARLEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doge Marley الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.71
- تغيير سعر Doge Marley خلال اليوم هو +0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Doge Marley مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Marley مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Marley مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Marley مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.31%
|30 يوم
|$ 0
|-20.49%
|60 يوم
|$ 0
|-24.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Marley: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.31%
-14.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Doge Marley Coin embodies a finance revolution, blending the joy of the Doge meme with Bob Marley's legacy, powered by blockchain. It's more than a currency; it's a movement towards a fun, inclusive financial future. Join us in building a community where humor, growth, and unity lead to success. Let's redefine finance together. We are by the community for the community. One Love
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