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سعر DOGE LEGION (DOGE LEGIO) المباشر لليوم هو USD 0.00724645 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DOGE LEGIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DOGE LEGION الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 436.54 - تغيير سعر DOGE LEGION خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DOGE LEGION (DOGE LEGIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DOGE LEGION مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DOGE LEGION مقابل USD هو $ +0.0000996908 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DOGE LEGION مقابل USD هو $ +0.0006548348 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DOGE LEGION مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0000996908 +1.38% 60 يوم $ +0.0006548348 +9.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DOGE LEGION (DOGE LEGIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DOGE LEGION: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0084172$ 0.0084172 $ 0.0084172 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.29%

معلومات سوق DOGE LEGION (DOGE LEGIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: