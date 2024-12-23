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سعر Doge Killer (LEASH) المباشر لليوم هو USD 285.2 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.66M . يتم تحديث سعر LEASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doge Killer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19M - تغيير سعر Doge Killer خلال اليوم هو -0.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 107.53K

أداء سعر Doge Killer (LEASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doge Killer مقابل USD هو $ -2.8266822031296 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Killer مقابل USD هو $ -3.0427132400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Killer مقابل USD هو $ +35.8403710000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Killer مقابل USD هو $ -25.19410821284173 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.8266822031296 -0.98% 30 يوم $ -3.0427132400 -1.06% 60 يوم $ +35.8403710000 +12.57% 90 يوم $ -25.19410821284173 -8.11%

تحليل سعر Doge Killer (LEASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Killer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 283.85$ 283.85 $ 283.85 24 ساعة مرتفع $ 292.12$ 292.12 $ 292.12 عالية طوال الوقت $ 4,528.43$ 4,528.43 $ 4,528.43 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -0.98% تغير السعر (7 أيام) -14.63%

معلومات سوق Doge Killer (LEASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: