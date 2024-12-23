سعر Doge Killer (LEASH)
سعر Doge Killer (LEASH) المباشر لليوم هو USD 285.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.66M. يتم تحديث سعر LEASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doge Killer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19M
- تغيير سعر Doge Killer خلال اليوم هو -0.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 107.53K
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خلال اليوم، كان سعر Doge Killer مقابل USD هو $ -2.8266822031296 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Killer مقابل USD هو $ -3.0427132400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Killer مقابل USD هو $ +35.8403710000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Killer مقابل USD هو $ -25.19410821284173 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.8266822031296
|-0.98%
|30 يوم
|$ -3.0427132400
|-1.06%
|60 يوم
|$ +35.8403710000
|+12.57%
|90 يوم
|$ -25.19410821284173
|-8.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Killer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-0.98%
-14.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LEASH is the second token in the Shiba Inu Ecosystem. It was originally envisioned to be a rebase token tied to the price of DogeCoin. Later, it was decided that Leash would turn off the rebase function (the keys to allow rebase were burnt to ensure this) and continue as a simple ERC-20 Token. Though simple, the fact that LEASH’s tokenomics are the polar opposite of SHIB makes it even more intriguing. SHIB was made to have an enormous supply of (1 quadrillion tokens) with half locked away, whereas the supply of Leash is only 107,647 minted tokens.
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