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سعر Doge Killer (LEASH)

USD

مخطط سعر Doge Killer (LEASH) المباشر

$285.2
$285.2$285.2
-0.90%(1D)

سعر Doge Killer (LEASH) لليوم

سعر Doge Killer (LEASH) المباشر لليوم هو USD 285.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.66M. يتم تحديث سعر LEASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doge Killer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19M
- تغيير سعر Doge Killer خلال اليوم هو -0.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 107.53K

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أداء سعر Doge Killer (LEASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doge Killer مقابل USD هو $ -2.8266822031296 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Killer مقابل USD هو $ -3.0427132400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Killer مقابل USD هو $ +35.8403710000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Killer مقابل USD هو $ -25.19410821284173 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -2.8266822031296-0.98%
30 يوم$ -3.0427132400-1.06%
60 يوم$ +35.8403710000+12.57%
90 يوم$ -25.19410821284173-8.11%

تحليل سعر Doge Killer (LEASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Killer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 283.85
$ 283.85$ 283.85

$ 292.12
$ 292.12$ 292.12

$ 4,528.43
$ 4,528.43$ 4,528.43

+0.12%

-0.98%

-14.63%

معلومات سوق Doge Killer (LEASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 30.66M
$ 30.66M$ 30.66M

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

107.53K
107.53K 107.53K

ما هو Doge Killer ( LEASH )

$LEASH is the second token in the Shiba Inu Ecosystem. It was originally envisioned to be a rebase token tied to the price of DogeCoin. Later, it was decided that Leash would turn off the rebase function (the keys to allow rebase were burnt to ensure this) and continue as a simple ERC-20 Token. Though simple, the fact that LEASH’s tokenomics are the polar opposite of SHIB makes it even more intriguing. SHIB was made to have an enormous supply of (1 quadrillion tokens) with half locked away, whereas the supply of Leash is only 107,647 minted tokens.

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المصدر Doge Killer (LEASH)

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عملة LEASH إلى العملات المحلية

1 LEASH إلى AUD
A$456.32
1 LEASH إلى GBP
225.308
1 LEASH إلى EUR
270.94
1 LEASH إلى USD
$285.2
1 LEASH إلى MYR
RM1,283.4
1 LEASH إلى TRY
10,033.336
1 LEASH إلى JPY
¥44,636.652
1 LEASH إلى RUB
29,310.004
1 LEASH إلى INR
24,224.888
1 LEASH إلى IDR
Rp4,599,999.356
1 LEASH إلى PHP
16,781.168
1 LEASH إلى EGP
￡E.14,508.124
1 LEASH إلى BRL
R$1,734.016
1 LEASH إلى CAD
C$407.836
1 LEASH إلى BDT
33,941.652
1 LEASH إلى NGN
441,483.896
1 LEASH إلى UAH
11,912.804
1 LEASH إلى VES
Bs14,545.2
1 LEASH إلى PKR
Rs79,065.996
1 LEASH إلى KZT
149,162.452
1 LEASH إلى THB
฿9,750.988
1 LEASH إلى TWD
NT$9,306.076
1 LEASH إلى CHF
Fr253.828
1 LEASH إلى HKD
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