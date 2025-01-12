سعر Doge KaKi (KAKI)
سعر Doge KaKi (KAKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KAKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doge KaKi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.39
- تغيير سعر Doge KaKi خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Doge KaKi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge KaKi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge KaKi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge KaKi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-1.65%
|60 يوم
|$ 0
|-6.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge KaKi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.28%
-1.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Doge KaKi is a community-driven and fully decentralized crypto token that has taken the meme world by storm. It is the perfect coin for those who want to invest in cryptocurrency and save dogs in need at the same time. With a fast-growing user base, Doge KaKi is quickly becoming the most valuable MEMECOIN in the Hong Kong sector. Unlike other cryptocurrencies, Doge KaKi is hyper-deflationary, meaning that every transaction results in the burning of a certain percentage of coins. This process ensures that the value of Doge KaKi increases over time, making it an ideal investment for long-term holders. Furthermore, Doge KaKi is built on the Binance smart chain, making its blocks 10 times faster than ordinary coins, making transactions fast and efficient. Doge KaKi also has a built-in smart bet system that rewards users with additional coins for every transaction they make. This incentive system encourages more people to hold onto their Doge KaKi coins, making the token even more valuable. With no transaction tax and no locker or tea access, Doge KaKi is the most convenient and cost-effective MEMECOIN available.
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