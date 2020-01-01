توكنوميكس Doge Jones Industrial Average (DJI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Doge Jones Industrial Average (DJI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Doge Jones Industrial Average (DJI) The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture. الموقع الرسمي: https://dogejonesindustrial.com/ اشتر DJI الآن!

توكنوميكس Doge Jones Industrial Average (DJI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Doge Jones Industrial Average (DJI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 186.27K $ 186.27K $ 186.27K إجمالي العرض: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M العرض المتداول: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 186.27K $ 186.27K $ 186.27K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01475316 $ 0.01475316 $ 0.01475316 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00009681 $ 0.00009681 $ 0.00009681 السعر الحالي: $ 0.00018716 $ 0.00018716 $ 0.00018716 معرفة المزيد عن سعر Doge Jones Industrial Average (DJI)

توكنوميكس Doge Jones Industrial Average (DJI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Doge Jones Industrial Average (DJI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DJI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DJI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DJI، استكشف السعر المباشر لتوكن DJI!

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