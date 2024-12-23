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سعر Doge Jones Industrial Average (DJI) المباشر لليوم هو USD 0.00168995 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M . يتم تحديث سعر DJI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doge Jones Industrial Average الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.39K - تغيير سعر Doge Jones Industrial Average خلال اليوم هو -2.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Doge Jones Industrial Average (DJI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doge Jones Industrial Average مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Jones Industrial Average مقابل USD هو $ -0.0014595254 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Jones Industrial Average مقابل USD هو $ +0.0010956562 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Jones Industrial Average مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.07% 30 يوم $ -0.0014595254 -86.36% 60 يوم $ +0.0010956562 +64.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Doge Jones Industrial Average (DJI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Jones Industrial Average: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00160666$ 0.00160666 $ 0.00160666 24 ساعة مرتفع $ 0.00185875$ 0.00185875 $ 0.00185875 عالية طوال الوقت $ 0.01475316$ 0.01475316 $ 0.01475316 تغير السعر (1 ساعة) -0.87% تغير السعر (1يوم) -2.07% تغير السعر (7 أيام) -38.86%

معلومات سوق Doge Jones Industrial Average (DJI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: