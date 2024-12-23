سعر Doge Jones Industrial Average (DJI)
سعر Doge Jones Industrial Average (DJI) المباشر لليوم هو USD 0.00168995. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M. يتم تحديث سعر DJI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doge Jones Industrial Average الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.39K
- تغيير سعر Doge Jones Industrial Average خلال اليوم هو -2.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Doge Jones Industrial Average مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Jones Industrial Average مقابل USD هو $ -0.0014595254 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Jones Industrial Average مقابل USD هو $ +0.0010956562 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Jones Industrial Average مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.07%
|30 يوم
|$ -0.0014595254
|-86.36%
|60 يوم
|$ +0.0010956562
|+64.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Jones Industrial Average: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
-2.07%
-38.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture.
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