سعر Doge Inu (DINU)
سعر Doge Inu (DINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 120.66K. يتم تحديث سعر DINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doge Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.03
- تغيير سعر Doge Inu خلال اليوم هو -8.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 498.16T
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خلال اليوم، كان سعر Doge Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.81%
|30 يوم
|$ 0
|-63.86%
|60 يوم
|$ 0
|-90.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-8.81%
-24.10%
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