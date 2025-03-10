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سعر Doge Inu (DINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 120.66K . يتم تحديث سعر DINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doge Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.03 - تغيير سعر Doge Inu خلال اليوم هو -8.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 498.16T

أداء سعر Doge Inu (DINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doge Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.81% 30 يوم $ 0 -63.86% 60 يوم $ 0 -90.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Doge Inu (DINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -8.81% تغير السعر (7 أيام) -24.10%

معلومات سوق Doge Inu (DINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: