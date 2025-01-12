سعر doge in a memes world (DEW)
سعر doge in a memes world (DEW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق doge in a memes world الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.02
- تغيير سعر doge in a memes world خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر doge in a memes world مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر doge in a memes world مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر doge in a memes world مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر doge in a memes world مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-14.09%
|60 يوم
|$ 0
|-8.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر doge in a memes world: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DEW includes a collection of doge memes and Community of $DEW. $DEW was deployed for degen shitcoin trading and gambling on the ethereum blockchain.The $DEW memecoin, a collection of never ending doge memes.
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