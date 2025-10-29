معلومات سعر Doge Head Coin (DHC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.208032 24 ساعة مرتفع $ 0.275039 عالية طوال الوقت $ 0.275039 أدنى سعر $ 0.03381452 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) +21.94% تغير السعر (7 أيام) +43.31%

سعر Doge Head Coin (DHC) في الوقت الحقيقي هو $0.260172. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DHC بين أدنى سعر $ 0.208032 وأعلى سعر $ 0.275039، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDHC على الإطلاق هو $ 0.275039، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03381452.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DHC -0.35% على مدار الساعة الماضية، +21.94% على مدار 24 ساعة، و +43.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Doge Head Coin (DHC)

القيمة السوقية $ 2.62M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.62M إمداد دورة التداول 10.02M إجمالي العرض 10,023,219.11050142

القيمة السوقية الحالية لـ Doge Head Coin هي $ 2.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DHC يبلغ 10.02M، مع إجمالي عرض 10023219.11050142. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.62M.