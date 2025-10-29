سعر Doge Head Coin المباشر اليوم هو 0.260172 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DHC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DHC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Doge Head Coin المباشر اليوم هو 0.260172 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DHC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DHC بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Doge Head Coin

سعر Doge Head Coin (DHC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DHC إلى USD:

$0.260172
+21.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Doge Head Coin (DHC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:07:18 (UTC+8)

معلومات سعر Doge Head Coin (DHC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.208032
24 ساعة منخفض
$ 0.275039
24 ساعة مرتفع

$ 0.208032
$ 0.275039
$ 0.275039
$ 0.03381452
-0.35%

+21.94%

+43.31%

+43.31%

سعر Doge Head Coin (DHC) في الوقت الحقيقي هو $0.260172. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DHC بين أدنى سعر $ 0.208032 وأعلى سعر $ 0.275039، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDHC على الإطلاق هو $ 0.275039، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03381452.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DHC -0.35% على مدار الساعة الماضية، +21.94% على مدار 24 ساعة، و +43.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Doge Head Coin (DHC)

$ 2.62M
--
$ 2.62M
10.02M
10,023,219.11050142
القيمة السوقية الحالية لـ Doge Head Coin هي $ 2.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DHC يبلغ 10.02M، مع إجمالي عرض 10023219.11050142. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.62M.

سجل سعر Doge Head Coin (DHC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doge Head Coin مقابل USD هو $ +0.04681942 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Head Coin مقابل USD هو $ +0.1690591411 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Head Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Head Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.04681942+21.94%
30 يوم$ +0.1690591411+64.98%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Doge Head Coin ( DHC )

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Doge Head Coin (DHC)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Doge Head Coin (USD)

كم ستكون قيمة Doge Head Coin (DHC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Doge Head Coin (DHC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Doge Head Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر Doge Head Coin!

عملة DHC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Doge Head Coin (DHC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Doge Head Coin (DHC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DHC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Doge Head Coin (DHC)

كم يساوي Doge Head Coin (DHC) اليوم؟
سعر DHC المباشر في USD هو USD 0.260172، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DHC إلى USD الحالي؟
سعر DHC إلى USD الحالي هو $ 0.260172. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Doge Head Coin ؟
القيمة السوقية لعملة DHC هي $ 2.62M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DHC؟
العرض المتداول لتوكن DHC هو 10.02M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DHC؟
حقق DHC سعرًا قياسيًا قدره 0.275039 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DHC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.03381452 DHC.
ما هو حجم تداول DHC؟
حجم تداول DHC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DHC هذا العام؟
قد يرتفع DHC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DHC لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Doge Head Coin (DHC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

