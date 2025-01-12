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سعر Doge for President (VOTEDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00004662 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.64K . يتم تحديث سعر VOTEDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doge for President الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.79 - تغيير سعر Doge for President خلال اليوم هو +0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 249.60M

أداء سعر Doge for President (VOTEDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doge for President مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge for President مقابل USD هو $ -0.0000121445 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge for President مقابل USD هو $ -0.0000272806 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge for President مقابل USD هو $ -0.0005936156541587634 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.91% 30 يوم $ -0.0000121445 -26.05% 60 يوم $ -0.0000272806 -58.51% 90 يوم $ -0.0005936156541587634 -92.71%

تحليل سعر Doge for President (VOTEDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge for President: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00004588$ 0.00004588 $ 0.00004588 24 ساعة مرتفع $ 0.00004737$ 0.00004737 $ 0.00004737 عالية طوال الوقت $ 0.01065994$ 0.01065994 $ 0.01065994 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) +0.91% تغير السعر (7 أيام) +1.39%

معلومات سوق Doge for President (VOTEDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: