سعر Doge for President (VOTEDOGE)
سعر Doge for President (VOTEDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00004662. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.64K. يتم تحديث سعر VOTEDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doge for President الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.79
- تغيير سعر Doge for President خلال اليوم هو +0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 249.60M
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خلال اليوم، كان سعر Doge for President مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge for President مقابل USD هو $ -0.0000121445 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge for President مقابل USD هو $ -0.0000272806 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge for President مقابل USD هو $ -0.0005936156541587634 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.91%
|30 يوم
|$ -0.0000121445
|-26.05%
|60 يوم
|$ -0.0000272806
|-58.51%
|90 يوم
|$ -0.0005936156541587634
|-92.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge for President: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
+0.91%
+1.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A meme project that plays on politics, and specifically the next US Election.
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