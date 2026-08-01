سعر Doge Eat Doge اليوم

السعر المباشر لمشروع Doge Eat Doge (OMNOM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OMNOM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OMNOM.

يحتل Doge Eat Doge حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 55,403، مع عرض متداول قدره 311.00T OMNOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OMNOM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OMNOM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Doge Eat Doge (OMNOM)

القيمة السوقية $ 55.40K$ 55.40K $ 55.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 178.14K$ 178.14K $ 178.14K إمداد دورة التداول 311.00T 311.00T 311.00T إجمالي العرض 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

القيمة السوقية الحالية لـ Doge Eat Doge هي $ 55.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OMNOM يبلغ 311.00T، مع إجمالي عرض 1.0e+15. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 178.14K.