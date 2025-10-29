سعر Doge Baby المباشر اليوم هو 0.03502698 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOGE BABY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOGE BABY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Doge Baby المباشر اليوم هو 0.03502698 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOGE BABY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOGE BABY بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DOGE BABY

معلومات سعر DOGE BABY

الموقع الرسمي لـ DOGE BABY

اقتصاد توكن DOGE BABY

توقعات سعر DOGE BABY

شعار Doge Baby

سعر Doge Baby (DOGE BABY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DOGE BABY إلى USD:

$0.03502698
$0.03502698
-17.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Doge Baby (DOGE BABY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:07:11 (UTC+8)

معلومات سعر Doge Baby (DOGE BABY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03323169
$ 0.03323169
24 ساعة منخفض
$ 0.04279724
$ 0.04279724
24 ساعة مرتفع

$ 0.03323169
$ 0.03323169

$ 0.04279724
$ 0.04279724

$ 25.64
$ 25.64

$ 0.03323169
$ 0.03323169

-0.55%

-17.61%

-61.40%

-61.40%

سعر Doge Baby (DOGE BABY) في الوقت الحقيقي هو $0.03502698. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOGE BABY بين أدنى سعر $ 0.03323169 وأعلى سعر $ 0.04279724، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOGE BABY على الإطلاق هو $ 25.64، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03323169.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOGE BABY -0.55% على مدار الساعة الماضية، -17.61% على مدار 24 ساعة، و -61.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Doge Baby (DOGE BABY)

$ 10.51K
$ 10.51K

--
--

$ 10.51K
$ 10.51K

300.00K
300.00K

300,000.0
300,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Doge Baby هي $ 10.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGE BABY يبلغ 300.00K، مع إجمالي عرض 300000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.51K.

سجل سعر Doge Baby (DOGE BABY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doge Baby مقابل USD هو $ -0.00748738181151958 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Baby مقابل USD هو $ -0.0344030338 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Baby مقابل USD هو $ -0.0345979240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Baby مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00748738181151958-17.61%
30 يوم$ -0.0344030338-98.21%
60 يوم$ -0.0345979240-98.77%
90 يوم$ 0--

ما هو Doge Baby ( DOGE BABY )

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Doge Baby (DOGE BABY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Doge Baby (USD)

كم ستكون قيمة Doge Baby (DOGE BABY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Doge Baby (DOGE BABY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Doge Baby.

تحقق الآن من توقعات سعر Doge Baby!

عملة DOGE BABY إلى العملات المحلية

توكنوميكس Doge Baby (DOGE BABY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Doge Baby (DOGE BABY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DOGE BABY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Doge Baby (DOGE BABY)

كم يساوي Doge Baby (DOGE BABY) اليوم؟
سعر DOGE BABY المباشر في USD هو USD 0.03502698، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DOGE BABY إلى USD الحالي؟
سعر DOGE BABY إلى USD الحالي هو $ 0.03502698. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Doge Baby ؟
القيمة السوقية لعملة DOGE BABY هي $ 10.51K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DOGE BABY؟
العرض المتداول لتوكن DOGE BABY هو 300.00K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DOGE BABY؟
حقق DOGE BABY سعرًا قياسيًا قدره 25.64 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DOGE BABY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.03323169 DOGE BABY.
ما هو حجم تداول DOGE BABY؟
حجم تداول DOGE BABY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DOGE BABY هذا العام؟
قد يرتفع DOGE BABY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DOGE BABY لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

