معلومات سعر Doge Baby (DOGE BABY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.03323169 $ 0.03323169 $ 0.03323169 24 ساعة منخفض $ 0.04279724 $ 0.04279724 $ 0.04279724 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.03323169$ 0.03323169 $ 0.03323169 24 ساعة مرتفع $ 0.04279724$ 0.04279724 $ 0.04279724 عالية طوال الوقت $ 25.64$ 25.64 $ 25.64 أدنى سعر $ 0.03323169$ 0.03323169 $ 0.03323169 تغير السعر (1 ساعة) -0.55% تغير السعر (1يوم) -17.61% تغير السعر (7 أيام) -61.40% تغير السعر (7 أيام) -61.40%

سعر Doge Baby (DOGE BABY) في الوقت الحقيقي هو $0.03502698. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOGE BABY بين أدنى سعر $ 0.03323169 وأعلى سعر $ 0.04279724، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOGE BABY على الإطلاق هو $ 25.64، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03323169.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOGE BABY -0.55% على مدار الساعة الماضية، -17.61% على مدار 24 ساعة، و -61.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Doge Baby (DOGE BABY)

القيمة السوقية $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K إمداد دورة التداول 300.00K 300.00K 300.00K إجمالي العرض 300,000.0 300,000.0 300,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Doge Baby هي $ 10.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGE BABY يبلغ 300.00K، مع إجمالي عرض 300000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.51K.