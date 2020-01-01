توكنوميكس dog with egg on head (EGG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول dog with egg on head (EGG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات dog with egg on head (EGG) A dog with an egg on his head, viral on TikTok, has captured the hearts of millions. The video, showcasing the adorable pup balancing an egg atop his head, quickly became a sensation, garnering thousands of views and quickly turning into a trend. The dog, with its irresistible charm and the perfect mix of cuteness and humor, has sparked a growing online community of fans. Viewers from all over the world share their own renditions of pets with eggs on their heads, creating a massive ripple effect across social media platforms. The dog’s fame has led to a surge of creative content, from compilations of different dogs attempting the egg trick to memes and fan art dedicated to the viral star. It has become a symbol of lighthearted fun and joy, with the hashtag #EggHeadChallenge trending as more and more pet owners join in on the craze. The community continues to expand, making the dog with the egg an unforgettable TikTok phenomenon. الموقع الرسمي: https://x.com/i/communities/1867210352938901839 اشتر EGG الآن!

توكنوميكس dog with egg on head (EGG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار dog with egg on head (EGG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.24K $ 9.24K $ 9.24K إجمالي العرض: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M العرض المتداول: $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.24K $ 9.24K $ 9.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر dog with egg on head (EGG)

توكنوميكس dog with egg on head (EGG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس dog with egg on head (EGG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EGG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EGG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EGG، استكشف السعر المباشر لتوكن EGG!

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