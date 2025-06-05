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سعر dog with egg on head (EGG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.18K . يتم تحديث سعر EGG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق dog with egg on head الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر dog with egg on head خلال اليوم هو -3.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.50M

أداء سعر dog with egg on head (EGG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر dog with egg on head مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر dog with egg on head مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر dog with egg on head مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر dog with egg on head مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.67% 30 يوم $ 0 -17.80% 60 يوم $ 0 -1.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر dog with egg on head (EGG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر dog with egg on head: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -3.67% تغير السعر (7 أيام) -21.14%

معلومات سوق dog with egg on head (EGG)

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