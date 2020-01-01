توكنوميكس dog with apple in mouth (APPLE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول dog with apple in mouth (APPLE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات dog with apple in mouth (APPLE) The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog! الموقع الرسمي: https://www.appledog.ai/ اشتر APPLE الآن!

توكنوميكس dog with apple in mouth (APPLE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار dog with apple in mouth (APPLE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 320.63K $ 320.63K $ 320.63K إجمالي العرض: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M العرض المتداول: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 320.63K $ 320.63K $ 320.63K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.071752 $ 0.071752 $ 0.071752 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00032136 $ 0.00032136 $ 0.00032136 معرفة المزيد عن سعر dog with apple in mouth (APPLE)

توكنوميكس dog with apple in mouth (APPLE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس dog with apple in mouth (APPLE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن APPLE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن APPLE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس APPLE، استكشف السعر المباشر لتوكن APPLE!

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