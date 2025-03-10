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سعر dog with apple in mouth (APPLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 637.30K . يتم تحديث سعر APPLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق dog with apple in mouth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.62K - تغيير سعر dog with apple in mouth خلال اليوم هو -14.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.75M

أداء سعر dog with apple in mouth (APPLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر dog with apple in mouth مقابل USD هو $ -0.000109878261787873 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر dog with apple in mouth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر dog with apple in mouth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر dog with apple in mouth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000109878261787873 -14.69% 30 يوم $ 0 -74.46% 60 يوم $ 0 -94.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر dog with apple in mouth (APPLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر dog with apple in mouth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.071752$ 0.071752 $ 0.071752 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -14.69% تغير السعر (7 أيام) -55.46%

معلومات سوق dog with apple in mouth (APPLE)

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