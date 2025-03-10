سعر dog with apple in mouth (APPLE)
سعر dog with apple in mouth (APPLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 637.30K. يتم تحديث سعر APPLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق dog with apple in mouth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.62K
- تغيير سعر dog with apple in mouth خلال اليوم هو -14.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.75M
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خلال اليوم، كان سعر dog with apple in mouth مقابل USD هو $ -0.000109878261787873 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dog with apple in mouth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dog with apple in mouth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dog with apple in mouth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000109878261787873
|-14.69%
|30 يوم
|$ 0
|-74.46%
|60 يوم
|$ 0
|-94.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر dog with apple in mouth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-14.69%
-55.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog!
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