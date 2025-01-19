سعر Dog Wif Pixels (DWP)
سعر Dog Wif Pixels (DWP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DWP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dog Wif Pixels الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.13
- تغيير سعر Dog Wif Pixels خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dog Wif Pixels مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Wif Pixels مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Wif Pixels مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Wif Pixels مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+23.65%
|60 يوم
|$ 0
|-4.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Wif Pixels: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+19.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It's a meme coin on Solana, picturing the famous Dog Wif Hat meme but pixelated.
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