توكنوميكس Dog Wif Nunchucks (NINJA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dog Wif Nunchucks (NINJA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dog Wif Nunchucks (NINJA) Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks. الموقع الرسمي: https://www.dogwifnunchucks.com/ اشتر NINJA الآن!

توكنوميكس Dog Wif Nunchucks (NINJA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dog Wif Nunchucks (NINJA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04119071 $ 0.04119071 $ 0.04119071 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00140544 $ 0.00140544 $ 0.00140544 السعر الحالي: $ 0.00218646 $ 0.00218646 $ 0.00218646 معرفة المزيد عن سعر Dog Wif Nunchucks (NINJA)

توكنوميكس Dog Wif Nunchucks (NINJA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dog Wif Nunchucks (NINJA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NINJA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NINJA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NINJA، استكشف السعر المباشر لتوكن NINJA!

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