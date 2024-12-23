سعر Dog Wif Nunchucks (NINJA)
سعر Dog Wif Nunchucks (NINJA) المباشر لليوم هو USD 0.00561779. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.61M. يتم تحديث سعر NINJA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dog Wif Nunchucks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.56K
- تغيير سعر Dog Wif Nunchucks خلال اليوم هو -4.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Dog Wif Nunchucks مقابل USD هو $ -0.000282903208628173 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Wif Nunchucks مقابل USD هو $ -0.0041151710 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Wif Nunchucks مقابل USD هو $ +0.0053309108 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Wif Nunchucks مقابل USD هو $ +0.0020694049349529335 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000282903208628173
|-4.79%
|30 يوم
|$ -0.0041151710
|-73.25%
|60 يوم
|$ +0.0053309108
|+94.89%
|90 يوم
|$ +0.0020694049349529335
|+58.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Wif Nunchucks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-4.79%
-35.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.
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