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سعر Dog Wif Nunchucks (NINJA) المباشر لليوم هو USD 0.00561779 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.61M . يتم تحديث سعر NINJA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dog Wif Nunchucks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.56K - تغيير سعر Dog Wif Nunchucks خلال اليوم هو -4.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Dog Wif Nunchucks (NINJA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dog Wif Nunchucks مقابل USD هو $ -0.000282903208628173 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Wif Nunchucks مقابل USD هو $ -0.0041151710 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Wif Nunchucks مقابل USD هو $ +0.0053309108 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Wif Nunchucks مقابل USD هو $ +0.0020694049349529335 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000282903208628173 -4.79% 30 يوم $ -0.0041151710 -73.25% 60 يوم $ +0.0053309108 +94.89% 90 يوم $ +0.0020694049349529335 +58.32%

تحليل سعر Dog Wif Nunchucks (NINJA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Wif Nunchucks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0055821$ 0.0055821 $ 0.0055821 24 ساعة مرتفع $ 0.00610307$ 0.00610307 $ 0.00610307 عالية طوال الوقت $ 0.04119071$ 0.04119071 $ 0.04119071 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -4.79% تغير السعر (7 أيام) -35.78%

معلومات سوق Dog Wif Nunchucks (NINJA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: