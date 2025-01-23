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سعر Dog Walter (NELSOL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NELSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dog Walter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.97 - تغيير سعر Dog Walter خلال اليوم هو +2.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dog Walter (NELSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dog Walter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Walter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Walter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Walter مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.53% 30 يوم $ 0 -68.02% 60 يوم $ 0 -76.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dog Walter (NELSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Walter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.53% تغير السعر (7 أيام) +20.61%

معلومات سوق Dog Walter (NELSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: