سعر Dog Walter (NELSOL)
سعر Dog Walter (NELSOL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NELSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dog Walter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.97
- تغيير سعر Dog Walter خلال اليوم هو +2.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dog Walter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Walter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Walter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Walter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.53%
|30 يوم
|$ 0
|-68.02%
|60 يوم
|$ 0
|-76.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Walter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.53%
+20.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Community driven token based on sweet internet meme dog Walter.
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