سعر Dog Stolen From Tesla (LEMON)
سعر Dog Stolen From Tesla (LEMON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 313.49K. يتم تحديث سعر LEMON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dog Stolen From Tesla الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dog Stolen From Tesla خلال اليوم هو -4.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر Dog Stolen From Tesla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Stolen From Tesla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Stolen From Tesla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Stolen From Tesla مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.39%
|30 يوم
|$ 0
|-28.71%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Stolen From Tesla: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.85%
-4.39%
-29.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department.
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