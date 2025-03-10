سعر Dog Picasso (MONKEY)
سعر Dog Picasso (MONKEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 591.06K. يتم تحديث سعر MONKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dog Picasso الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.18K
- تغيير سعر Dog Picasso خلال اليوم هو +25.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M
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خلال اليوم، كان سعر Dog Picasso مقابل USD هو $ +0.00011937 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Picasso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Picasso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Picasso مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011937
|+25.29%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Picasso: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.98%
+25.29%
+132.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation
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