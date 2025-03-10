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سعر Dog Picasso (MONKEY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 591.06K . يتم تحديث سعر MONKEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dog Picasso الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.18K - تغيير سعر Dog Picasso خلال اليوم هو +25.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M

أداء سعر Dog Picasso (MONKEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dog Picasso مقابل USD هو $ +0.00011937 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Picasso مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Picasso مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Picasso مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011937 +25.29% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dog Picasso (MONKEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Picasso: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00139105$ 0.00139105 $ 0.00139105 تغير السعر (1 ساعة) +2.98% تغير السعر (1يوم) +25.29% تغير السعر (7 أيام) +132.67%

معلومات سوق Dog Picasso (MONKEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: