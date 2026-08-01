سعر Dog on Wire اليوم

السعر المباشر لمشروع Dog on Wire (DOW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOW.

يحتل Dog on Wire حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 169,113، مع عرض متداول قدره 981.37M DOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOW بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+95.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.61K.

معلومات سوق Dog on Wire (DOW)

القيمة السوقية $ 169.11K$ 169.11K $ 169.11K الحجم (24 ساعة) $ 57.61K$ 57.61K $ 57.61K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 169.11K$ 169.11K $ 169.11K إمداد دورة التداول 981.37M 981.37M 981.37M إجمالي العرض 981,372,448.6756984 981,372,448.6756984 981,372,448.6756984

القيمة السوقية الحالية لـ Dog on Wire هي $ 169.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.61K. العرض المتداول لـ DOW يبلغ 981.37M، مع إجمالي عرض 981372448.6756984. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 169.11K.