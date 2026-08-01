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سعر Dog on Wire المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ DOW هي 169,113 USD. تابع تحديثات أسعار DOW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Dog on Wire المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ DOW هي 169,113 USD. تابع تحديثات أسعار DOW إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Dog on Wire (DOW)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DOW إلى USD:

$0.00017232
$0.00017232$0.00017232
+0.03%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Dog on Wire (DOW) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:01:52 (UTC+8)

سعر Dog on Wire اليوم

السعر المباشر لمشروع Dog on Wire (DOW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOW.

يحتل Dog on Wire حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 169,113، مع عرض متداول قدره 981.37M DOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOW بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+95.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.61K.

معلومات سوق Dog on Wire (DOW)

$ 169.11K
$ 169.11K$ 169.11K

$ 57.61K
$ 57.61K$ 57.61K

$ 169.11K
$ 169.11K$ 169.11K

981.37M
981.37M 981.37M

981,372,448.6756984
981,372,448.6756984 981,372,448.6756984

القيمة السوقية الحالية لـ Dog on Wire هي $ 169.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.61K. العرض المتداول لـ DOW يبلغ 981.37M، مع إجمالي عرض 981372448.6756984. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 169.11K.

سجل سعر Dog on Wire بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
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$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-9.65%

+95.93%

+95.93%

سجل سعر Dog on Wire (DOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dog on Wire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog on Wire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog on Wire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog on Wire مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-9.65%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Dog on Wire

Dog on Wire (DOW) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DOW في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDog on Wire (DOW) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Dog on Wire نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Dog on Wire الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DOW للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Dog on Wire.

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الفئة :

Dog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

نبذة عن Dog on Wire

ما هو سعر Dog on Wire (DOW) اليوم؟

السعر المباشر هو $، مما يعكس حركة سعرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة -9.65%. يتم إعادة حساب هذا الرقم كل بضع ثوانٍ ليعكس التداول في الوقت الحقيقي عبر الأسواق العالمية.

كم عدد رموز DOW المتداولة؟

يبلغ المعروض المتداول من DOW 981372448.6756984، وهو يمثل الكمية المحتفظ بها حاليًا من قبل الجمهور. يؤثر المعروض المتداول على تحديد السعر والقيمة السوقية، خاصةً بالنسبة للأصول الناشئة.

كم عدد الملاك الذين يمتلكون Dog on Wire حاليًا؟

يُقدَّر عدد الملاك الفريدين لـ DOW عبر الشبكات المدعومة بحوالي -- مالكًا. عادةً ما يشير ارتفاع عدد الملاك إلى تزايد اعتماد الأصل واهتمام المستثمرين به على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ Dog on Wire اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية $169113، مما يضع Dog on Wire في المرتبة #5169 عالميًا. تساعد القيمة السوقية المستثمرين على فهم الحجم النسبي والنضج النسبي للأصل مقارنةً بالأسهم الأخرى.

ما مدى نشاط تداول DOW اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل الرمز $-- من حجم التداول. غالبًا ما ترتبط الكميات الأكبر بسيولة أقوى ومشاركة أكبر للمتداولين.

ما الذي يدفع التحرك الأخير لـ Dog on Wire؟

تتأثر الحركة السعرية الأخيرة بنسبة -9.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية بمعنويات السوق وسلوك المستثمرين وأداء الفئة بأكملها ضمن Meme,Dog-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme، بالإضافة إلى التحديثات من نظام -- البيئي. كما قد تسهم الأخبار الساخنة أو ارتفاع الاهتمام بالتداول في ذلك أيضًا.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Dog on Wire

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:01:52 (UTC+8)

تحديثات Dog on Wire (DOW) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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