توكنوميكس Dog Of Wisdom (WISDM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dog Of Wisdom (WISDM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dog Of Wisdom (WISDM) We are a meme coin created to bring trust and transparency back to Solana defi الموقع الرسمي: https://www.dogofwisdomsol.com/ اشتر WISDM الآن!

توكنوميكس Dog Of Wisdom (WISDM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dog Of Wisdom (WISDM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 917.49M $ 917.49M $ 917.49M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.72K $ 13.72K $ 13.72K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00001495 $ 0.00001495 $ 0.00001495 معرفة المزيد عن سعر Dog Of Wisdom (WISDM)

توكنوميكس Dog Of Wisdom (WISDM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dog Of Wisdom (WISDM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WISDM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WISDM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WISDM، استكشف السعر المباشر لتوكن WISDM!

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