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سعر Dog Of Wisdom (WISDM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WISDM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dog Of Wisdom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.28 - تغيير سعر Dog Of Wisdom خلال اليوم هو +4.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dog Of Wisdom (WISDM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dog Of Wisdom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Of Wisdom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Of Wisdom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Of Wisdom مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.09% 30 يوم $ 0 +17.30% 60 يوم $ 0 -57.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dog Of Wisdom (WISDM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Of Wisdom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +4.09% تغير السعر (7 أيام) +14.82%

معلومات سوق Dog Of Wisdom (WISDM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: