توكنوميكس Dog Mars (DOGM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dog Mars (DOGM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dog Mars (DOGM) Meme Dog Mars, also known by the symbol (DOGM), is a meme cryptocurrency built on the SOL blockchain. It is one of the meme coins inspired by Dogecoin and Elon Musk, focusing on the idea of humanity's future expansion to Mars. Investment Vehicle: Like other meme coins, Doge Mars is primarily used as a highly volatile investment tool. Investors can buy, sell, or hold DOGM with the hope that its value will increase over a short period. الموقع الرسمي: https://dogmars.io/ اشتر DOGM الآن!

توكنوميكس Dog Mars (DOGM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dog Mars (DOGM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.39K $ 4.39K $ 4.39K إجمالي العرض: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M العرض المتداول: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.39K $ 4.39K $ 4.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Dog Mars (DOGM)

توكنوميكس Dog Mars (DOGM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dog Mars (DOGM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOGM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOGM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOGM، استكشف السعر المباشر لتوكن DOGM!

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