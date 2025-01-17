سعر Dog Mars (DOGM)
سعر Dog Mars (DOGM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.65K. يتم تحديث سعر DOGM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dog Mars الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.53K
- تغيير سعر Dog Mars خلال اليوم هو +8.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Dog Mars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Mars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Mars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Mars مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Mars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.33%
+8.01%
+0.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme Dog Mars, also known by the symbol (DOGM), is a meme cryptocurrency built on the SOL blockchain. It is one of the meme coins inspired by Dogecoin and Elon Musk, focusing on the idea of humanity's future expansion to Mars. Investment Vehicle: Like other meme coins, Doge Mars is primarily used as a highly volatile investment tool. Investors can buy, sell, or hold DOGM with the hope that its value will increase over a short period.
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