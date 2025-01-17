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سعر Dog Mars (DOGM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.65K . يتم تحديث سعر DOGM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dog Mars الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.53K - تغيير سعر Dog Mars خلال اليوم هو +8.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Dog Mars (DOGM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dog Mars مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Mars مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Mars مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Mars مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.01% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dog Mars (DOGM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Mars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) +8.01% تغير السعر (7 أيام) +0.30%

معلومات سوق Dog Mars (DOGM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: