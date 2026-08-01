سعر Dog In Sock اليوم

السعر المباشر لمشروع Dog In Sock (PUP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PUP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PUP.

يحتل Dog In Sock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 61,514، مع عرض متداول قدره 999.99M PUP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PUP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PUP بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+2.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dog In Sock (PUP)

القيمة السوقية $ 61.51K$ 61.51K $ 61.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 61.51K$ 61.51K $ 61.51K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,987,463.538239 999,987,463.538239 999,987,463.538239

القيمة السوقية الحالية لـ Dog In Sock هي $ 61.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PUP يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999987463.538239. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 61.51K.