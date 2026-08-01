سعر Dog In Hood اليوم

السعر المباشر لمشروع Dog In Hood (DIH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DIH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DIH.

يحتل Dog In Hood حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 194,300، مع عرض متداول قدره 1.00B DIH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DIH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00984436، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DIH بمقدار +1.63% خلال الساعة الماضية و-9.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.96K.

معلومات سوق Dog In Hood (DIH)

القيمة السوقية $ 194.30K$ 194.30K $ 194.30K الحجم (24 ساعة) $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 194.30K$ 194.30K $ 194.30K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dog In Hood هي $ 194.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.96K. العرض المتداول لـ DIH يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 194.30K.