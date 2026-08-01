سعر Dog in a suit اليوم

السعر المباشر لمشروع Dog in a suit (SUIT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 16.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUIT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SUIT.

يحتل Dog in a suit حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,840، مع عرض متداول قدره 1.00B SUIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUIT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00211203، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SUIT بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-33.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dog in a suit (SUIT)

القيمة السوقية $ 35.84K$ 35.84K $ 35.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.84K$ 35.84K $ 35.84K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dog in a suit هي $ 35.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUIT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.84K.