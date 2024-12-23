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سعر Dog Food Token (OISHII) المباشر لليوم هو USD 0.01792867 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.48M . يتم تحديث سعر OISHII مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dog Food Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 678.26 - تغيير سعر Dog Food Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 250.00M

أداء سعر Dog Food Token (OISHII) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dog Food Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Food Token مقابل USD هو $ -0.0055242553 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Food Token مقابل USD هو $ -0.0125416012 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Food Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0055242553 -30.81% 60 يوم $ -0.0125416012 -69.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dog Food Token (OISHII)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Food Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.286083$ 0.286083 $ 0.286083 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -17.91%

معلومات سوق Dog Food Token (OISHII)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: