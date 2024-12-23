سعر Dog Food Token (OISHII)
سعر Dog Food Token (OISHII) المباشر لليوم هو USD 0.01792867. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.48M. يتم تحديث سعر OISHII مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dog Food Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 678.26
- تغيير سعر Dog Food Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 250.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OISHII مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OISHII.
خلال اليوم، كان سعر Dog Food Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Food Token مقابل USD هو $ -0.0055242553 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Food Token مقابل USD هو $ -0.0125416012 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Food Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0055242553
|-30.81%
|60 يوم
|$ -0.0125416012
|-69.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Food Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-17.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Do good everyday! 99% of the $OISHII supply is donated to the Neiro Foundation wallet to help feed dogs worldwide. The deployer (vitalik02.eth) personally used 10 ETH as initial capital for liquidity: 2.5M OISHII + 10 ETH, and locked it for 1 year. TOKENOMICS 250,000,000 $OISHII 99% = 247,500,000 $OISHII donated to $Neiro Foundation Wallet 1% = 2,500,000 $OISHII for V3 LP Uniswap Do Good Everyday.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OISHII إلى AUD
A$0.028685872
|1 OISHII إلى GBP
￡0.0141636493
|1 OISHII إلى EUR
€0.0170322365
|1 OISHII إلى USD
$0.01792867
|1 OISHII إلى MYR
RM0.080679015
|1 OISHII إلى TRY
₺0.6307306106
|1 OISHII إلى JPY
¥2.8065540018
|1 OISHII إلى RUB
₽1.8423501292
|1 OISHII إلى INR
₹1.5228612298
|1 OISHII إلى IDR
Rp289.1720562901
|1 OISHII إلى PHP
₱1.0549229428
|1 OISHII إلى EGP
￡E.0.9118521562
|1 OISHII إلى BRL
R$0.1090063136
|1 OISHII إلى CAD
C$0.0256379981
|1 OISHII إلى BDT
৳2.1336910167
|1 OISHII إلى NGN
₦27.7532225866
|1 OISHII إلى UAH
₴0.7488805459
|1 OISHII إلى VES
Bs0.91436217
|1 OISHII إلى PKR
Rs4.9703651841
|1 OISHII إلى KZT
₸9.3768736967
|1 OISHII إلى THB
฿0.6129812273
|1 OISHII إلى TWD
NT$0.5850125021
|1 OISHII إلى CHF
Fr0.0159565163
|1 OISHII إلى HKD
HK$0.1393057659
|1 OISHII إلى MAD
.د.م0.1796452734