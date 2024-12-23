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سعر Dog Emoji On Solana (🐕) المباشر لليوم هو USD 0.00372161 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.72M . يتم تحديث سعر 🐕 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dog Emoji On Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 815.41K - تغيير سعر Dog Emoji On Solana خلال اليوم هو -13.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Dog Emoji On Solana (🐕) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dog Emoji On Solana مقابل USD هو $ -0.000578564398524265 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dog Emoji On Solana مقابل USD هو $ +0.0074201378 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dog Emoji On Solana مقابل USD هو $ +0.0006823661 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dog Emoji On Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000578564398524265 -13.45% 30 يوم $ +0.0074201378 +199.38% 60 يوم $ +0.0006823661 +18.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dog Emoji On Solana (🐕)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dog Emoji On Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00337382$ 0.00337382 $ 0.00337382 24 ساعة مرتفع $ 0.00517588$ 0.00517588 $ 0.00517588 عالية طوال الوقت $ 0.01392429$ 0.01392429 $ 0.01392429 تغير السعر (1 ساعة) +3.52% تغير السعر (1يوم) -13.45% تغير السعر (7 أيام) +39.36%

معلومات سوق Dog Emoji On Solana (🐕)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: