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سعر Doeg Wif Rerart (DOEG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DOEG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doeg Wif Rerart الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.01 - تغيير سعر Doeg Wif Rerart خلال اليوم هو +6.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Doeg Wif Rerart (DOEG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doeg Wif Rerart مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doeg Wif Rerart مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doeg Wif Rerart مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doeg Wif Rerart مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.18% 30 يوم $ 0 +13.78% 60 يوم $ 0 -56.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Doeg Wif Rerart (DOEG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doeg Wif Rerart: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00003986$ 0.00003986 $ 0.00003986 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) +6.18% تغير السعر (7 أيام) +29.06%

معلومات سوق Doeg Wif Rerart (DOEG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: