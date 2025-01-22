سعر DocuChain (DCCT)
سعر DocuChain (DCCT) المباشر لليوم هو USD 0.00035998. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DCCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DocuChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 699.55
- تغيير سعر DocuChain خلال اليوم هو +9.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DocuChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DocuChain مقابل USD هو $ -0.0000956265 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DocuChain مقابل USD هو $ -0.0001109874 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DocuChain مقابل USD هو $ -0.0002493614059964362 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.20%
|30 يوم
|$ -0.0000956265
|-26.56%
|60 يوم
|$ -0.0001109874
|-30.83%
|90 يوم
|$ -0.0002493614059964362
|-40.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DocuChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+9.20%
+33.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The DocuChain project aims to establish a protocol and a platform that encompasses blockchain-based e-document/contract creation, sending, and authentication that have advanced from existing e-document/contract services in line with this trend.
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