سعر Doctor Lui (LUI)
سعر Doctor Lui (LUI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 349.53K. يتم تحديث سعر LUI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doctor Lui الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.68K
- تغيير سعر Doctor Lui خلال اليوم هو -33.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LUI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LUI.
خلال اليوم، كان سعر Doctor Lui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doctor Lui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doctor Lui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doctor Lui مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-33.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doctor Lui: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
-33.36%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Doctor Has Arrived on Sui! Heres the prescription for crypto: $Lui Bringing a healthy dose of fun and profit to the Sui network! $LUI is the doctor of the Sui ecosystem and the go-to meme token for those seeking innovation with a health-themed twist. $SUI + Health + Meme = $LUI. If you’re ready to dive into a unique and promising project with early-stage potential, $LUI is the healer your portfolio needs and the symbol of vitality in the Sui blockchain!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LUI إلى AUD
A$--
|1 LUI إلى GBP
￡--
|1 LUI إلى EUR
€--
|1 LUI إلى USD
$--
|1 LUI إلى MYR
RM--
|1 LUI إلى TRY
₺--
|1 LUI إلى JPY
¥--
|1 LUI إلى RUB
₽--
|1 LUI إلى INR
₹--
|1 LUI إلى IDR
Rp--
|1 LUI إلى PHP
₱--
|1 LUI إلى EGP
￡E.--
|1 LUI إلى BRL
R$--
|1 LUI إلى CAD
C$--
|1 LUI إلى BDT
৳--
|1 LUI إلى NGN
₦--
|1 LUI إلى UAH
₴--
|1 LUI إلى VES
Bs--
|1 LUI إلى PKR
Rs--
|1 LUI إلى KZT
₸--
|1 LUI إلى THB
฿--
|1 LUI إلى TWD
NT$--
|1 LUI إلى CHF
Fr--
|1 LUI إلى HKD
HK$--
|1 LUI إلى MAD
.د.م--