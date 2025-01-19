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سعر Doctor Lui (LUI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 349.53K . يتم تحديث سعر LUI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doctor Lui الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.68K - تغيير سعر Doctor Lui خلال اليوم هو -33.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Doctor Lui (LUI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doctor Lui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doctor Lui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doctor Lui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doctor Lui مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -33.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Doctor Lui (LUI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doctor Lui: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) -33.36% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Doctor Lui (LUI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: