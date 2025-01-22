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سعر Doctor Evil (EVIL) المباشر لليوم هو USD 0.00006461 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EVIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doctor Evil الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 270.64 - تغيير سعر Doctor Evil خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Doctor Evil (EVIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doctor Evil مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doctor Evil مقابل USD هو $ -0.0000051157 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doctor Evil مقابل USD هو $ +0.0000133587 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doctor Evil مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000051157 -7.91% 60 يوم $ +0.0000133587 +20.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Doctor Evil (EVIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doctor Evil: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00165915$ 0.00165915 $ 0.00165915 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.89%

معلومات سوق Doctor Evil (EVIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: