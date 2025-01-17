سعر Doctor AI (DOCTOR)
سعر Doctor AI (DOCTOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.15K. يتم تحديث سعر DOCTOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doctor AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.15K
- تغيير سعر Doctor AI خلال اليوم هو -34.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر Doctor AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doctor AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doctor AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doctor AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-34.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doctor AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.69%
-34.45%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DOCTOR AI is a cutting-edge AI-powered medical diagnostic system that specializes in the analysis of medical imaging, including X-rays, MRIs, CT scans, and ultrasounds. Acting as a virtual expert in medical visualization, it delivers precise diagnostics, identifies anomalies, evaluates the quality of medical images, and generates detailed and actionable reports. With its advanced technology, DOCTOR AI bridges the gap between traditional healthcare and innovation, offering fast, accurate, and reliable support to patients and medical professionals alike.
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