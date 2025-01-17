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سعر Doctor AI (DOCTOR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.15K . يتم تحديث سعر DOCTOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doctor AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.15K - تغيير سعر Doctor AI خلال اليوم هو -34.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر Doctor AI (DOCTOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doctor AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doctor AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doctor AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doctor AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -34.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Doctor AI (DOCTOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doctor AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.69% تغير السعر (1يوم) -34.45% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Doctor AI (DOCTOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: