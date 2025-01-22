سعر DNAxCAT (DXCT)
سعر DNAxCAT (DXCT) المباشر لليوم هو USD 0.01701139. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DXCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DNAxCAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.63
- تغيير سعر DNAxCAT خلال اليوم هو +3.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DNAxCAT مقابل USD هو $ +0.00058098 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DNAxCAT مقابل USD هو $ -0.0001924872 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DNAxCAT مقابل USD هو $ -0.0004901746 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DNAxCAT مقابل USD هو $ -0.000987647045634558 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00058098
|+3.54%
|30 يوم
|$ -0.0001924872
|-1.13%
|60 يوم
|$ -0.0004901746
|-2.88%
|90 يوم
|$ -0.000987647045634558
|-5.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DNAxCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+3.54%
-0.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DNAxCAT creates a digital cat pet world where players can raise and breed varies of cute cats and fight shoulder to shoulder in the adventure world with your cats. DNAxCAT is also an economy in which ownership is totally decided by players, allowing players to seamlessly sell and trade their game assets into cryptocurrency. DNAxCAT leads the trend of GameFi and “Play To Earn”, allowing players to earn by playing games.
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