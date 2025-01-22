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سعر DKEY Bank (DKEY) المباشر لليوم هو USD 0.0158173 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DKEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DKEY Bank الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.85 - تغيير سعر DKEY Bank خلال اليوم هو +1.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DKEY Bank (DKEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DKEY Bank مقابل USD هو $ +0.00026002 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DKEY Bank مقابل USD هو $ +0.0002272234 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DKEY Bank مقابل USD هو $ -0.0002856224 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DKEY Bank مقابل USD هو $ +0.002015808764123282 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00026002 +1.67% 30 يوم $ +0.0002272234 +1.44% 60 يوم $ -0.0002856224 -1.80% 90 يوم $ +0.002015808764123282 +14.61%

تحليل سعر DKEY Bank (DKEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DKEY Bank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01548305$ 0.01548305 $ 0.01548305 24 ساعة مرتفع $ 0.0158855$ 0.0158855 $ 0.0158855 عالية طوال الوقت $ 5.19$ 5.19 $ 5.19 تغير السعر (1 ساعة) +0.70% تغير السعر (1يوم) +1.67% تغير السعر (7 أيام) +8.08%

معلومات سوق DKEY Bank (DKEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: