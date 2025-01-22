سعر DKEY Bank (DKEY)
سعر DKEY Bank (DKEY) المباشر لليوم هو USD 0.0158173. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DKEY Bank الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.85
- تغيير سعر DKEY Bank خلال اليوم هو +1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DKEY Bank مقابل USD هو $ +0.00026002 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DKEY Bank مقابل USD هو $ +0.0002272234 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DKEY Bank مقابل USD هو $ -0.0002856224 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DKEY Bank مقابل USD هو $ +0.002015808764123282 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00026002
|+1.67%
|30 يوم
|$ +0.0002272234
|+1.44%
|60 يوم
|$ -0.0002856224
|-1.80%
|90 يوم
|$ +0.002015808764123282
|+14.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DKEY Bank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.70%
+1.67%
+8.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DKEY Bank is a decentralized financial ecosystem empowering people to control their finances by generating passive income on crypto assets.
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